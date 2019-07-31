Radio Babnet Tunisie On Air: Cherifa Fadel - Ah Ya El Maktoob  

باب سعدون: إصابة 19 راكبا في اصطدام مترو بأخر

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - اصطدم المترو رقم 5 القادم من حي الانطلاقة على مستوى باب سعدون بمترو آخر مركونا على جانب السكة وذلك في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الاربعاء 31 جويلية 2019.

وأدت الحادثة إلى تعرض 19 راكبا إلى إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل 7 منهم غلى مستشف الرابطة و7 آخرين إلى مستشفى شارل نيكول والباقيين تم نقلهم إلى مستشفى الاصابات والحرق ببن عروس لتلقي الإسعافات اللازمة.


وتعود الأسباب المبدئية للحادث حسب قناة نسمة إلى أن سائق المترو رقم 5، كان يعتقد أن المترو الآخر في حالة اشتغال، إلا أنه تبين أنه متوقف عن العمل.

  
  
     
  
rtt-32ebd2e7ce68a367c560576458eabc13-2019-07-31 11:00:43






0 de 0 commentaires pour l'article 186665



En continu

الأربعاء 31 جويلية 2019 | 28 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
31°
 35° % 40 :الرطــوبة
تونــس 26°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2644°-2843°-2736°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564569737|186665 2203|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires