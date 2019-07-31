باب سعدون: إصابة 19 راكبا في اصطدام مترو بأخر

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- اصطدم المترو رقم 5 القادم من حي الانطلاقة على مستوى باب سعدون بمترو آخر مركونا على جانب السكة وذلك في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الاربعاء 31 جويلية 2019.وأدت الحادثة إلى تعرض 19 راكبا إلى إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل 7 منهم غلى مستشف الرابطة و7 آخرين إلى مستشفى شارل نيكول والباقيين تم نقلهم إلى مستشفى الاصابات والحرق ببن عروس لتلقي الإسعافات اللازمة.وتعود الأسباب المبدئية للحادث حسب قناة نسمة إلى أن سائق المترو رقم 5، كان يعتقد أن المترو الآخر في حالة اشتغال، إلا أنه تبين أنه متوقف عن العمل.