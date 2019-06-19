Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

نائبة في البرلمان: ملف الفساد في فسفاط قفصة قد السماء والبلاد اتخذت... يعطيهم هم

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قالت النائبة عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء في مداخلتها في البرلمان ان الفساد في قطاع الفسفاط اصبح غير مقبول بل ولا يطاق.
واضافت النائبة " يا توانسة راهو ملف فساد متاع نقل الفسفاط ڨد السماء استغفر اللّه العظيم متابعا " البلاد راهي اتخذت".
واضافت النائبة "حصيلو إنعبو السياسة و إنعبو المصالح الضيقة رانا عايشين في هم الله يعطيكم هم والله لا تحشمو.



  
  
     
  
rtt-d958205b591624fde9525c4fd2221700-2019-06-19 15:07:51






1 de 1 commentaires pour l'article 184222

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 19 Juin 2019 à 15h 25m |           
أبدعت في مداخلتها. يعطيها الصحة. وهذا هو النائب إلّي نحبوه



En continu

الأربعاء 19 جوان 2019 | 15 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:28 04:59 03:03
31°
 29° % 23 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2339°-2643°-2935°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    13677,5

  • (18 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33609 DT        1$ =2,96085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juin)   360,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560959032|184222 5015|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires