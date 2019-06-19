نائبة في البرلمان: ملف الفساد في فسفاط قفصة قد السماء والبلاد اتخذت... يعطيهم هم

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - قالت النائبة عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء في مداخلتها في البرلمان ان الفساد في قطاع الفسفاط اصبح غير مقبول بل ولا يطاق.
واضافت النائبة " يا توانسة راهو ملف فساد متاع نقل الفسفاط ڨد السماء استغفر اللّه العظيم متابعا " البلاد راهي اتخذت".
واضافت النائبة "حصيلو إنعبو السياسة و إنعبو المصالح الضيقة رانا عايشين في هم الله يعطيكم هم والله لا تحشمو.
واضافت النائبة " يا توانسة راهو ملف فساد متاع نقل الفسفاط ڨد السماء استغفر اللّه العظيم متابعا " البلاد راهي اتخذت".
واضافت النائبة "حصيلو إنعبو السياسة و إنعبو المصالح الضيقة رانا عايشين في هم الله يعطيكم هم والله لا تحشمو.
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Par:RESA67 (France )
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