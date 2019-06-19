نائبة في البرلمان: ملف الفساد في فسفاط قفصة قد السماء والبلاد اتخذت... يعطيهم هم

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- قالت النائبة عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء في مداخلتها في البرلمان ان الفساد في قطاع الفسفاط اصبح غير مقبول بل ولا يطاق.واضافت النائبة " يا توانسة راهو ملف فساد متاع نقل الفسفاط ڨد السماء استغفر اللّه العظيم متابعا " البلاد راهي اتخذت".واضافت النائبة "حصيلو إنعبو السياسة و إنعبو المصالح الضيقة رانا عايشين في هم الله يعطيكم هم والله لا تحشمو.