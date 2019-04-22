فتحي المولدي: محمد عبو يمكن ان يكون مفاجأة الانتخابات الرئاسية

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- قال المحامي فتحي المولدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm" انه يؤيد ترشح مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو للانتخابات الرئاسية.وأضاف المحامي فتحي المولدي " محمد عبو معروف بمكافحة الفساد وله تاريخ نضالي كبير ولا يمكن نكران ذلك.وتابعت فتحي المولدي " محمد عبو رغم حزبه الفقير لديه الشرعية التاريخية والنضالية وننتظر شرعيته السياسية ويمكن ان يكون مفاجأة الانتخابات الرئاسية.