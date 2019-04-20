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عماد الدايمي: النهضة تلعب دور الضحية…وتختبئ تحت جناح النداء

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - قال القيادي في حراك تونس الإرادة، عماد الدايمي خلال استضافته اليوم السبت 20 افريل 2019، عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام " بأنه لم تكن له اي علاقة مع حركة النهضة وانه غادر البلاد التونسية سنة 1991 وبقي مناضلا وحقوقيا.

وقال أن لديه خلاف سياسي جوهري مع حركة النهضة التي أخطات ووضعت نفسها في موقع الضحية من أجل المحافظة على وجودها دون أن تفكر في مصلحة الوطن.


واوضح الدايمي أن حركة النهضة هي المسؤولة عن الذي حدث في تونس منذ سنة 2014 إلى غاية اليوم متابعا" النهضة نجحت في الإنتخابات خلال 2011 نتيجة موقع الضحية وهي اليوم تختبئ تحت جناح نداء تونس الذي هو في الواجهة ".


  
  
     
  
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