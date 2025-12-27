رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694f769e922786.96340723_fpqnolmijgehk.jpg width=100 align=left border=0>

عاد الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبدالفتاح إلى المملكة المتحدة، في خطوة أكدها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعائلته.



وقال ستارمر في منشور على منصة "إكس" إنه سعيد بعودة علاء عبدالفتاح إلى بريطانيا واجتماعه بأسرته، مشيراً إلى أن هذه اللحظة تجلب "راحة عميقة" لأحبّائه، وموجهاً الشكر لعائلته ولكل من عمل وناضل من أجل الإفراج عنه، ومؤكداً أن قضيته كانت ضمن أولويات حكومته منذ توليها السلطة.





I’m delighted that Alaa Abd El-Fattah is back in the UK and has been reunited with his loved ones, who must be feeling profound relief.



I want to pay tribute to Alaa’s family, and to all those that have worked and campaigned for this moment.



Alaa s case has been a top priority… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 26, 2025



وأعرب ستارمر عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره منح العفو لعبدالفتاح، فيما كتبت والدته ليلى سويف عبر فيسبوك: "الحمد لله علاء وصل لندن بالسلامة"، مؤكدة وصوله إلى العاصمة البريطانية.





وكانت السلطات المصرية قد أطلقت سراح عبدالفتاح في أيلول/سبتمبر الماضي بموجب عفو رئاسي، بعد سنوات من سجنه في قضايا قالت منظمات حقوقية إنها ذات دوافع سياسية، رغم انتهاء آخر عقوبة كان يقضيها العام الماضي وفق ما ذكرته عائلته.



عبدالفتاح، البالغ 44 عاما، يعد من أبرز رموز ثورة 2011 في مصر، واعتُقل مراراً منذ ذلك الوقت، وصدر بحقه في 2021 حكم بالسجن 5 سنوات بتهم من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"الاعتداء على ضابط شرطة"، وهي اتهامات تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنها استخدمت لقمع نشاطه السياسي والمعارض.



