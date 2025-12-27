Babnet   Latest update 06:50 Tunis

رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح

Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
عاد الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبدالفتاح إلى المملكة المتحدة، في خطوة أكدها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعائلته.

وقال ستارمر في منشور على منصة "إكس" إنه سعيد بعودة علاء عبدالفتاح إلى بريطانيا واجتماعه بأسرته، مشيراً إلى أن هذه اللحظة تجلب "راحة عميقة" لأحبّائه، وموجهاً الشكر لعائلته ولكل من عمل وناضل من أجل الإفراج عنه، ومؤكداً أن قضيته كانت ضمن أولويات حكومته منذ توليها السلطة.



وأعرب ستارمر عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره منح العفو لعبدالفتاح، فيما كتبت والدته ليلى سويف عبر فيسبوك: "الحمد لله علاء وصل لندن بالسلامة"، مؤكدة وصوله إلى العاصمة البريطانية.


وكانت السلطات المصرية قد أطلقت سراح عبدالفتاح في أيلول/سبتمبر الماضي بموجب عفو رئاسي، بعد سنوات من سجنه في قضايا قالت منظمات حقوقية إنها ذات دوافع سياسية، رغم انتهاء آخر عقوبة كان يقضيها العام الماضي وفق ما ذكرته عائلته.

عبدالفتاح، البالغ 44 عاما، يعد من أبرز رموز ثورة 2011 في مصر، واعتُقل مراراً منذ ذلك الوقت، وصدر بحقه في 2021 حكم بالسجن 5 سنوات بتهم من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"الاعتداء على ضابط شرطة"، وهي اتهامات تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنها استخدمت لقمع نشاطه السياسي والمعارض.

المصدر: سي أن أن
