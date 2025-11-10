‌‏محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية

قضت ‌‏محكمة استئناف باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الموقوف منذ 21 أكتوبر الماضي في سجن بباريس، ووضعه تحت رقابة قضائية.



وساركوزي محتجز في سجن "لاسونتيه" في باريس بعد الحكم عليه بالسجن النافذ 5 سنوات، في قضية "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية.



وأصبح ساركوزي، (70 عاما)، أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن، بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي.ولا يزال ساركوزي يواجه إجراءات قضائية أخرى، من بينها قرار منتظر في 26 نوفمبر من أعلى محكمة في فرنسا بخصوص التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، إضافة إلى تحقيق مستمر في مزاعم العبث أو التأثير على الشهودوينفي ساركوزي الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية "مؤامرة" مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.