Babnet   Latest update 20:19 Tunis

‌‏محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691229635c8b93.80919341_ghqikpemnfolj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 19:04 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قضت ‌‏محكمة استئناف باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الموقوف منذ 21 أكتوبر الماضي في سجن بباريس، ووضعه تحت رقابة قضائية.

وساركوزي محتجز في سجن "لاسونتيه" في باريس بعد الحكم عليه بالسجن النافذ 5 سنوات، في قضية "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية.



وأصبح ساركوزي، (70 عاما)، أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن، بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي.

ولا يزال ساركوزي يواجه إجراءات قضائية أخرى، من بينها قرار منتظر في 26 نوفمبر من أعلى محكمة في فرنسا بخصوص التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، إضافة إلى تحقيق مستمر في مزاعم العبث أو التأثير على الشهود

وينفي ساركوزي الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية "مؤامرة" مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318241


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:53
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-14
24°-15
25°-15
26°-15
  • Avoirs en devises
    25072,9

  • (10/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40373 DT        1$ =2,95238 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*