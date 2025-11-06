Babnet   Latest update 14:03 Tunis

"فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c94a2c53546.44925707_hijglqmeknofp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 13:27 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق "جائزة الفيفا للسلام" التي ستمنح لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر المقبل بواشنطن.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الجائزة تهدف إلى تكريم "الأعمال الاستثنائية في سبيل السلام"، وسيقوم رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بتسليمها بنفسه هذا العام.



ورغم توضيح إنفانتينو لآلية منح الجائزة، امتنع عن الكشف عن أول المتلقين، قائلا: "ستعرفون ذلك في 5 ديسمبر"، وذلك خلال حديثه في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي بعد إلقاء ترامب كلمته في الحدث ذاته.


وأضاف إنفانتينو: "في عالم يشهد اضطرابات وانقسامات متزايدة، من الضروري تكريم من يسهمون في إنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام".

وأشار الاتحاد إلى أن الجائزة ستكون سنوية، وستمثل صوت جماهير كرة القدم حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الجائزة يأتي بعد شهر من تجاوز لجنة نوبل منح ترامب جائزة السلام، رغم الحملات التي دعمته فيها بعض الشخصيات السياسية العالمية.

ولم يخف إنفانتينو علاقته القوية بالرئيس الأمريكي، حيث قال: "أنا محظوظ للغاية لعلاقتي الممتازة بترامب، وأعتبره صديقا مقربا. لقد دعمنا كثيرا في التحضيرات لكأس العالم، ولديه طاقة مذهلة، وأعجب بشجاعته في قول ما يفكر به"، مشيدا بدوره وتأثيره على المشهد الدولي.


