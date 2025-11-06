انفجار سيارة في نيويورك يُصيب 7 من رجال الإطفاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c5acad2cf23.21479073_lmkehqjpniogf.jpg width=100 align=left border=0>

أُصيب سبعة من رجال الإطفاء في مدينة نيويورك إثر انفجار سيارة اشتعلت فيها النيران مساء الأربعاء، في حادث أثار حالة من الهلع في أحد أحياء المدينة.



ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الإطفاء في نيويورك (FDNY)، فقد توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع عقب تلقي بلاغات عن اندلاع حريق في سيارات ومخلفات، وعند وصولهم إلى المكان، كانت عدة سيارات مضرّجة بالنيران، إلى جانب أكوام من القمامة المشتعلة، قبل أن يحدث انفجار مفاجئ وعنيف.









وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن إصابة سبعة من عناصر الإطفاء، من بينهم خمسة تعرّضوا لحروق في الأيدي والوجوه، بينما تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأكدت الإدارة أنّ التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق والانفجار، ولم تُحدَّد بعد ما إذا كان الحادث عرضيًا أم متعمّدًا.