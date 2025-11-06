Babnet   Latest update 07:37 Tunis

أحدهما عربي.. إطلاق سراح سجينين بالخطأ في لندن والشرطة تطلق حملة بحث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c353d2cb311.76210692_pjqhlgiofkemn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 06:20
      
بدأت الشرطة البريطانية البحث عن سجينين أطلق سراحهما بالخطأ من سجن "واندسوورث" في لندن في حادثتين منفصلتين، مما أثار تساؤلات جدية حول كفاءة نظام السجون البريطاني.

وأعلنت شرطة لندن الأربعاء أنه جرى إطلاق سراح مواطن جزائري (24 عامًا) من سجن "واندسوورث" نهاية شهر أكتوبر واستغرق سجن الخدمات العقابية ستة أيام لإبلاغ الشرطة بهذا الخطأ.



وفي تطور لاحق، ناشدت الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على سجين آخر أُطلق سراحه خطأً من السجن ذاته يوم الاثنين.

هذه الحوادث تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من عملية بحث استمرت ثلاثة أيام قامت بها الشرطة البريطانية عن مهاجر إثيوبي غير شرعي كان قد أُطلق سراحه خطأً، ويدعى "هادوش كيبادو". وكان "كيبادو" قد اعتُقل بسبب تحرشه بفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وامرأة بالغة أثناء إقامته في فندق لطالبي اللجوء في منطقة إيبينغ بمقاطعة إسيكس.

وأعيد اعتقال "كيبادو" في 26 أكتوبرد في منطقة "فينسبري بارك" شمال لندن، وتم ترحيله إلى إثيوبيا.

وقدمت السلطات اعتذارها عن الإفراج الخاطئ عنه، ووعدت بتعزيز نظام السجون على وجه السرعة لمنع تكرار ذلك كما أطلقت تحقيقًا في الحادث.

وكشفت التحقيقات أن السجين الأول الذي أطلق سراحه خطأً هو إبراهيم قدور شريف، وهو في سجل المجرمين الجنسيين.

وأدين في نوفمبر 2024 بتهمة "السلوك الفاضح" وحكم عليه بـ 18 شهراً من الأعمال المجتمعية، مع قيد اسمه في السجل الجنسي لمدة 5 سنوات.

وهذه الحوادث المتتالية تثير ض غوطاً متزايدة على سلطات السجون البريطانية لتوضيح الثغرات الأمنية والإدارية التي تؤدي إلى تكرار مثل هذه الإخفاقات الخطيرة.


