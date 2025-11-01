Babnet   Latest update 20:28 Tunis

ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682369980b9963.63194138_nkqjliofhepgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:25
      
تاس - أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، المبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوف يستقبل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر.

وقال براك للصحفيين في موقع "أكسيوس"، من المتوقع أن يوقع الشرع، خلال زيارته إلى واشنطن، وثائق حول انضمام سوريا إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش، المحظور في روسيا).



وقال باراك إنه بعد الاجتماع بين الشرع وترامب، من المتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين سوريا وإسرائيل.

يذكر أن ترامب أجرى في 14 ماي، محادثات مع الشرع في الرياض. وأعلن ترامب أن واشنطن ستبدأ رفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عقود. وفي 1 جويلية، وقع مرسوماً بإلغاء نظام القيود الأحادية الجانب ضد سوريا.


