متصفح "ChatGPT Atlas".. يفتح معركة مباشرة مع "غوغل كروم"

دخلت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) المنافسة في سوق المتصفحات العالمية بإطلاقها المتصفح الجديد "ChatGPT Atlas"، الذي يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها كقلب تشغيلي رئيسي، في خطوة قد تعيد تشكيل مفهوم تصفّح الإنترنت.



المتصفح متاح حاليًا لأنظمة "ماك أو إس" مع وعد بدعم باقي الأنظمة مثل ويندوز وأندرويد وiOS قريبا.



ما الذي يقدمه "أطلس" ويجعله مختلفًا عن كروم؟



مزايا رئيسية:



ماذا تكشف هذه الخطوة عن مستقبل الإنترنت؟



هل يحتوي على قيود؟



وفق تصريحات المدير التنفيذي لأوبن إيه آي، فإن المتصفح يمثل "رؤية الشركة لمستقبل الإنترنت"، حيث لا يعود المستخدم مجرد متصفح للمعلومة، بلجزء لنتائج غوغل وجزء يقوم فيه شات جي بي تي بتلخيص أبرز النتائج مباشرة.يعتمد على الذكاء الاصطناعي بدل الروابط التقليدية.مثل حجز تذاكر السفر أو تعديل المستندات أو تلخيص صفحات الويب بمجرد تحديد النص.لأنه يعتمد على نواة "كروميوم" المفتوحة المصدر.* تعزز "أوبن إيه آي" وجودها كنظام مستقل لا يحتاج إلى غوغل.* بداية تحول جذري من* يتيح للشركة جمع البيانات مباشرة من المستخدمين وتطوير نماذجها بشكل أسرع.* يمهّد لإطلاقعلى المدى المتوسط.* بعض الوظائف الحصرية ستكون متاحة فقط لمشتركي* المتصفح في نسخته الأولى لا يدعم حتى الآن مزايا مثل:* منع الإعلانات* الشبكات الخاصة (VPN)* حماية الخصوصية المتقدمةمتصفح "شات جي بي تي أطلس" ليس مجرد متصفح جديد، بل تجربة تصفّح مستقبلية تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من كل خطوة يقوم بها المستخدم. وإذا نجح المتصفح في تحقيق ما وعد به، فقد يكون أول منافس حقيقي يهدد هيمنة "غوغل كروم" منذ أكثر من عقد.