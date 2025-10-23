Babnet   Latest update 07:27 Tunis

متصفح "ChatGPT Atlas".. يفتح معركة مباشرة مع "غوغل كروم"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f9cbcdde42f7.41379080_mjnqgeolfphki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 07:27
      
دخلت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) المنافسة في سوق المتصفحات العالمية بإطلاقها المتصفح الجديد "ChatGPT Atlas"، الذي يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها كقلب تشغيلي رئيسي، في خطوة قد تعيد تشكيل مفهوم تصفّح الإنترنت.

المتصفح متاح حاليًا لأنظمة "ماك أو إس" مع وعد بدعم باقي الأنظمة مثل ويندوز وأندرويد وiOS قريبا.





ما الذي يقدمه "أطلس" ويجعله مختلفًا عن كروم؟

وفق تصريحات المدير التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان، فإن المتصفح يمثل "رؤية الشركة لمستقبل الإنترنت"، حيث لا يعود المستخدم مجرد متصفح للمعلومة، بل شخصًا يعمل بمرافقة مساعد ذكي نشط داخل المتصفح.

مزايا رئيسية:

* دمج كامل مع شات جي بي تي دون إضافات خارجية
* شاشة مقسّمة: جزء لنتائج غوغل وجزء يقوم فيه شات جي بي تي بتلخيص أبرز النتائج مباشرة.
* محرك بحث ذكي مدمج يعتمد على الذكاء الاصطناعي بدل الروابط التقليدية.
* تنفيذ المهام تلقائيًا: مثل حجز تذاكر السفر أو تعديل المستندات أو تلخيص صفحات الويب بمجرد تحديد النص.
* متوافق مع إضافات كروم لأنه يعتمد على نواة "كروميوم" المفتوحة المصدر.




ماذا تكشف هذه الخطوة عن مستقبل الإنترنت؟

* تعزز "أوبن إيه آي" وجودها كنظام مستقل لا يحتاج إلى غوغل.
* بداية تحول جذري من "متصفح معلومات" إلى "متصفح يعتمد على الذكاء والتفاعل".
* يتيح للشركة جمع البيانات مباشرة من المستخدمين وتطوير نماذجها بشكل أسرع.
* يمهّد لإطلاق محرك بحث جديد منافس لغوغل على المدى المتوسط.

هل يحتوي على قيود؟

* بعض الوظائف الحصرية ستكون متاحة فقط لمشتركي ChatGPT Plus.
* المتصفح في نسخته الأولى لا يدعم حتى الآن مزايا مثل:

* منع الإعلانات
* الشبكات الخاصة (VPN)
* حماية الخصوصية المتقدمة

متصفح "شات جي بي تي أطلس" ليس مجرد متصفح جديد، بل تجربة تصفّح مستقبلية تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من كل خطوة يقوم بها المستخدم. وإذا نجح المتصفح في تحقيق ما وعد به، فقد يكون أول منافس حقيقي يهدد هيمنة "غوغل كروم" منذ أكثر من عقد.


