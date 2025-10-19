Babnet   Latest update 18:38 Tunis

الاحتلال يوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى إشعار آخر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f52264cc4a87.40967053_nlgmfipqeokjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 18:38
      
قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأفادت "القناة 12" العبرية من جهتها، بأن القيادة السياسية قبلت توصية الجيش الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر.



وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة العبرية بأن القيادة السياسية قررت أيضا إغلاق جميع المعابر إلى قطاع غزة.

والسبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن معبر رفح "لن يفتح حتى إشعار آخر"، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان نشر عبر منصة شركة "إكس"، إن رئيس الوزراء نتنياهو وجه بعدم فتح معبر رفح "حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "إعادة فتح المعبر ستدرس فقط وفقا للطريقة التي ستنفذ بها حركة حماس التزاماتها في ما يتعلق بإعادة جثامين المحتجزين وتنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليه".

وكان من المقرر أن يفتح معبر رفح الأربعاء الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار نتنياهو مخالفا لما رجحه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، من أن معبر رفح سيفتح خلال بداية الأسبوع الحالي.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأنهى هذا الاتفاق الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى عامين بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.


