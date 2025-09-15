من حريق الأقصى إلى هجوم الدوحة.. تساؤلات حول جدوى القمم الإسلامية الطارئة

تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة المخصصة للنظر في الردّ على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية يوم 9 سبتمبر وأودى بحياة عدد من قادة حركة "حماس" ومواطنين مدنيين.



وأثار هذا الاعتداء موجة تضامن عربي وإسلامي ودولي مع قطر، إلى جانب تجدد الشكوك بشأن صدقية التعاون مع إسرائيل في ملفات إقليمية، لاسيما دور الوساطة الذي تضطلع به الدوحة في مساعي وقف الحرب على قطاع غزة.



جذور القمم الإسلامية الطارئة



محطات بارزة



القمة الجديدة: بين التضامن والتساؤلات



تُعتبر قمة الدوحة المرتقبة حلقة جديدة في مسار القمم الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي وُلدت عقب، عندما أضرم متطرف يهودي النار فيه، ما دفع إلى عقديوم 25 سبتمبر 1969 بمشاركة 24 دولة إسلامية. وقد أسفرت عن إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي (التي تحوّلت لاحقا إلى منظمة التعاون الإسلامي) لتكون إطارا جامعاً للتضامن الإسلامي في مواجهة التحديات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.: جاءت إثر اندلاعبعد زيارة أرييل شارون للحرم القدسي. أكدت على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت إلى مقاطعة إسرائيل وتقديم الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني.: عُقدت على خلفية، وأصدرت "إعلان إسطنبول" الذي اعتبر القرار الأميركي باطلاً ودعا إلى تحرك دولي لعزلة إسرائيل دبلوماسياً.: التأمت عقب اندلاع، وأدانت العدوان الإسرائيلي، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات، مع الدعوة إلى تحقيق دولي في "جرائم الحرب".القمة الطارئة في، التي تنعقد بالشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، تأتي في ظرف إقليمي دقيق، حيث يرى محللون أنورغم أن القمم الإسلامية الطارئة شكّلت في الماضي إطاراً للتنديد والتعبير عن المواقف، فإن التساؤلات تظل قائمة حول ما إذا كانتستقتصر على إصدار بيانات إدانة جديدة، أم ستفضي إلىفي مواجهة التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على