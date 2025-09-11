مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c33be8253c70.06450141_gponjmeqlkfhi.jpg width=100 align=left border=0>

أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعمه للسيادة القطرية، وذلك حسبما جاء في بيان للمجلس نشرته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد.



وكتبت وودورد على موقع "إكس": "أدان أعضاء مجلس الأمن هجمات التاسع من سبتمبر على الدوحة، أرض الوسيط الرئيسي".

