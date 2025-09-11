مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر
أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعمه للسيادة القطرية، وذلك حسبما جاء في بيان للمجلس نشرته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد.
وكتبت وودورد على موقع "إكس": "أدان أعضاء مجلس الأمن هجمات التاسع من سبتمبر على الدوحة، أرض الوسيط الرئيسي".
وأضاف: "أعرب أعضاء المجلس عن أسفهم العميق للخسائر في الأرواح".
وختم قائلا: "أكد أعضاء المجلس دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وكان نتنياهو قد صرح عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أن "الأيام التي سيحصل فيها قادة الإرهاب على حصانة في بلد ما، انتهت".
هذا وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين القادمين بهدف مناقشة تداعيات استهداف إسرائيل وفد حركة "حماس" المفاوض في قطر.
