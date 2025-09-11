Babnet   Latest update 22:22 Tunis

مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c33be8253c70.06450141_gponjmeqlkfhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 22:13 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعمه للسيادة القطرية، وذلك حسبما جاء في بيان للمجلس نشرته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد.

وكتبت وودورد على موقع "إكس": "أدان أعضاء مجلس الأمن هجمات التاسع من سبتمبر على الدوحة، أرض الوسيط الرئيسي".



وأضاف: "أعرب أعضاء المجلس عن أسفهم العميق للخسائر في الأرواح".

وختم قائلا: "أكد أعضاء المجلس دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وكان نتنياهو قد صرح عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أن "الأيام التي سيحصل فيها قادة الإرهاب على حصانة في بلد ما، انتهت".

هذا وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين القادمين بهدف مناقشة تداعيات استهداف إسرائيل وفد حركة "حماس" المفاوض في قطر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314683


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:35
15:50
12:23
05:58
04:30
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
31°-23
31°-22
35°-23
33°-24
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    