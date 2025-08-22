الأمم المتحدة تعلن رسميا تفشي المجاعة في غزة... ماذا يعني ذلك والمقاييس المعتمدة والتداعيات

بقلم ريم بالخذيري



أعلنت اليوم الجمعة 22 أوت 2025، الأمم المتحدة أن قطاع غزة دخل رسميًا مرحلة المجاعة، لتصبح أول منطقة في الشرق الأوسط تصل إلى هذا التصنيف الكارثي. الإعلان جاء بعد أشهر من التحذيرات الأممية من أن الوضع الإنساني في القطاع قد يخرج عن السيطرة إذا استمر الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية.



المراحل الخمسة لتصنيف المجاعة



وقد بدأت مؤشراتفي غزة بالظهور منذ الأشهر الأولى للحرب، معالتي تنتهجها إسرائيل. وهذا ما أكدته تقاريرالتي أشارت إلى أن القطاع كان يعيش على حافة المجاعة منذ بداية الصيف، مع تراجع المخزون الغذائي إلى أدنى مستوياته منذ عقود.وبحسب الأرقام الرسمية، يعيش أكثر منفي ظروف تعادلمن تصنيف(وهو اختصار لـوتعني التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو نظام عالمي وضعته منظمات دولية منها الفاو وبرنامج الأغذية العالمي لتقييم مستويات انعدام الأمن الغذائي والمجاعة بشكل موحد ودقيق).كما أن أكثر منيعانون منيهدد حياتهم.وتجاوز معدل الوفيات، وهو أحد المؤشرات الحاسمة لإعلان المجاعة.إعلان المجاعة في غزة يفتح الباب أمام، إذ تتحمل الأطراف المتحاربة والداعمة لهاعن تدهور الوضع الإنساني. كما يبرزفي ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام، رغم تحذيرات المنظمات الأممية منذ أشهر.إعلان المجاعة في غزة ليس مجرد توصيف لحالة إنسانية، بلبأن الكارثة بلغت أقصى درجاتها. ما لم يتم التحرك بسرعة وعلى نطاق واسع، قد تتحول هذه المجاعة إلىتهدد حياة مئات الآلاف وتعيد رسم ملامح الأزمة الإنسانية في المنطقة بأكملها.حيث يحصل السكان على الغذاء الكافي ولا توجد مخاطر صحية خطيرة.الأسر قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها، لكنها معرضة للصدمات الاقتصادية أو البيئية.نقص الغذاء يؤدي إلى سوء تغذية حاد، وتبدأ الأسر في فقدان سبل العيش وبيع ممتلكاتها الأساسية.يصل فيها الجوع وسوء التغذية إلى مستويات خطيرة، مع ارتفاع كبير في الوفيات، لكن دون بلوغ المجاعة.وهي أعلى مستوى من الأزمة؛ ويتطلب إعلانها تحقق 3 شروط أساسية:* 20% من السكان على الأقل يعانون من نقص حاد في الغذاء.* معدل الوفيات يتجاوز شخصين لكل 10,000 نسمة يوميًا.* أكثر من 30% من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد.