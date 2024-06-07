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وكالة الأنباء الإيرانية: طهران تؤكد أن دولة خليجية أرسلت طلبا لتطبيع علاقاتها مع إيران عبر روسيا

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Publié le Vendredi 07 Juin 2024 - 20:55 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي اليوم الجمعة، إن البحرين أرسلت طلبا لتطبيع علاقاتها مع إيران عبر روسيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في 23 مايو، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين. وقال ملك البحرين أنذاك : "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

...

وأكد الرئيس بوتين تقارب مواقف روسيا والبحرين إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

وأضاف ملك البحرين في حديثه لبوتين: "نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعم فخامتكم لهذا الأمر وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموما ومن جانبي شخصيا".


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