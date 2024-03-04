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شرطة نيويورك تقتل شابا مسلحا برصاصة في رأسه بعد احتجازه أمه رهينة

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 06:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نشرت شرطة نيويورك فيديو للحظة إطلاق أحد عناصرها النار على شاب كان يحتجز والدته رهينة، ويضع السكين على رقبتها مهددا بذبحها.

أطلق ضابط الشرطة أليكس مورجيس رصاصة واحدة على رأس المشتبه به مايكل دوتيل، وسقط المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما على الأرض وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاته هناك.

قالت السلطات إنه تم استدعاء الشرطة في البداية إلى مكان الحادث حوالي الساعة 11:30 صباحا بناء على مكالمة من المجرم نفسه الذي كان يتعاطى المخدرات، وكان يتصرف بعنف مع والدته.

وقال جون تشيل، رئيس دورية شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث: "حدثت اليوم مأساة كبيرة".

وأكد والد دوتيل أنه لم يكن أمام الشرطة خيار سوى إطلاق النار عليه.


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