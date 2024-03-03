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معلنا عن مقتل جندي رابع في معارك عزة خلال 24 ساعة.. جيش الإحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه

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Publié le Dimanche 03 Mars 2024 - 16:52 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن . جيش الإحتلال اليوم الأحد مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب (احتياط) دينيس ياكيموف (وهو مقاتل في الكتيبة 17، لواء "الإصلاح") في معركة جنوب قطاع غزة.

...

وهذا في حين أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 عسكريا.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ149، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.



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