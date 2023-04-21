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بعد يوم صاخب.. ماسك يخسر نحو 13 مليارات دولار في يوم واحد

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - خسر رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قرابة 12.6 مليار دولار في يوم واحد بعد تحطم المركبة الفضائية وصدور تقرير مالي عن أداء شركة "تسلا".

وبحسب مؤشر المليارديرات لوكالة "بلومبرغ" BBI، تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بنسبة 7% إلى 164 مليار دولار.

في وقت سابق أمس الخميس، انفجر صاروخ ستار شيب Starship التجريبي الذي صممته شركة "سبيس إكس" بعد دقائق من إقلاعه وصعد الصاروخ 38 كيلومترا، ووفقا لممثلي الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع.

وفي نفس اليوم، أعلنت شركة "تسلا" عن انخفاض بنسبة 24% في الأرباح، وفي ظل ذلك انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 9.75%.

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