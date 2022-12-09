كرواتيا تقصي البرازيل في كبرى مفاجآت كأس العالم

صعد المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم إلى نصف نهائي كأس العالم قطر بعد تغلبه على البرازيل بركلات الترجيح (4-2) عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).





