كرواتيا تقصي البرازيل في كبرى مفاجآت كأس العالم


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 18:51 قراءة: 0 د, 8 ث
      
صعد المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم إلى نصف نهائي كأس العالم قطر بعد تغلبه على البرازيل بركلات الترجيح (4-2) عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).


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  16:00 Croatie - Bresil 1-1 (4-2)
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