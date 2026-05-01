قبلي: استفادة 150 شخصا من قافلة للتقصي حول امراض القلب

استفاد قرابة 150 مواطنا من قافلة تقصي امراض القلب، التي نظمها المستشفى الجهوي بقبلي تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة، بهدف الكشف المبكر عن عوامل الاختطار والامراض القلبية الوعائية.وأوضح رئيس القسم الجامعي لامراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي رضا الفقيه ان تنظيم القوافل الصحية بات امرا اعتياديا لدى الجهة الصحية بقبلي، بهدف تقريب الخدمات الطبية من المرضى، مشيرا الى ان تنظيم هذه القافلة بقسم القلب والشرايين مرده عدم القدرة على نقل بعض الأجهزة الدقيقة خارجه وخاصة منها جهاز الكشف على القلب بالصدى، الذي يمكّن من اجراء فحوصات دقيقة وشاملة للمرضى.وبين انّ هذه القافلة ترمي بالأساس الى التوقي المبكر من عوامل الاختطار والامراض القلبية الوعائية على غرار بعض الامراض في عضلة القلب او في الصمام، وهو ما يساعد على حسن علاجها فضلا عن كون هذه القافلة تنتظم كبادرة للترحم على روح احد الإطارات شبه الطبية بقسم امراض القلب والشرايين والذي فارق الحياة منتصف الشهر الجاري جراء وعكة صحية مفاجئة.من ناحيتهم، عبر عدد من المواطنين الذين استفادوا من الفحوصات في هذه القافلة عن تقديرهم للمجهودات التي لمسوها من الإطارات المشرفة على تنظيمها، مشيرين الى ان تمتعهم بالكشف بالصدى على القلب مكّنهم من الاطمئنان الدقيق على وضعهم الصحي، باعتبار ان الكثير منهم يجري هذا الفحص لأول مرة بعد ان كان يكتفي بالقيام بمتابعة ضغطي الدم والسكري.