ابن سلمان يستقبل متحدث الرئاسة ووزير المالية التركيين


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 06:22 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.


جاء ذلك خلال استقبال ابن سلمان لقالن ونباتي، في قصر السلام بجدة أمس السبت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة، أن قالن "نقل تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لفخامته".
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وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن العلاقات بين تركيا والسعودية بدأت تتنامى بشكل ملموس منذ زيارة أردوغان للمملكة في أبريل الماضي.

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