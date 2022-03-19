أوكرانيا تؤكد فشل القوات الروسية في محاصرة كييف وتعلن عن مصرع جنرال روسي كبير في المعارك

وكالات -

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أوكرانيا تؤكد فشل القوات الروسية في محاصرة كييف

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مصرع جنرال روسي كبير في المعارك

مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية لإنهاء الحرب، في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات بين الجانبين.ميدانيا، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، مؤكدة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.وأضافت أن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنعها من الوصول إلى بحر آزوف، وكانت موسكو عرضت السماح بخروج القوات الأوكرانية المحاصرة بالمدينة، بيد أن العرض قوبل بالرفض.وقد أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن القوات الروسية تحفر خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتها، مما يشير إلى أن الروس يعتزمون إطالة أمد الحرب.إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.أكدت قيادة الأركان الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف.وأضافت قيادة الأركان -في بيان- أن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف (جنوب).وأشارت إلى أن القوات الروسية حرمت أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف عقب سيطرتها على ميناء مدينة ماريوبول (جنوب).من جهة أخرى، أكدت قيادة الأركان الأوكرانية مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية للقوات الروسية الفريق آندريه موردفيتشيف.وقالت إن قواتها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية مقاتلتين و3 مروحيات و3 طائرات مسيرة و4 صواريخ كروز روسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت اليوم 14 صاروخا ونفذت أكثر من 40 غارة على مناطق مختلفة.