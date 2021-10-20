كورونا: روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات والإصابات اليومية فوق الـ34 ألفا

وكالات - شهدت روسيا لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من ألف حالة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة مجددا عتبة الـ34 ألفا.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 34073 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 33740 إصابة في اليوم السابق.



ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5847 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3274 حالة) ومقاطعة موسكو (2590 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 1028 حالة وفاة (مقابل 1015 وفاة أمس)، فيما تماثل 25231 مريضا للشفاء.



وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و94825 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 226353 حالة وفاة وسبعة ملايين و65712 حالة شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 201.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 512 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.



وتلقى أكثر من 51 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.



