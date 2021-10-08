منح جائزة نوبل للسلام 2021 للصحافيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 12:10 قراءة: 0 د, 26 ث
فرانس 24 - لهما على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما، أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام الجمعة للصحافيين الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف.

وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس-أندرسن في أوسلو أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف "يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفًا غير مواتية بشكل متزايد".

وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233817



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الجمعة 08 أكتوبر 2021 | 2 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:23 12:14 06:21 04:55
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-2024°-1922°-1924°-1725°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   2152,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive