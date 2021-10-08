منح جائزة نوبل للسلام 2021 للصحافيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف

فرانس 24 - لهما على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما، أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام الجمعة للصحافيين الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف.



وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس-أندرسن في أوسلو أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف "يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفًا غير مواتية بشكل متزايد".



وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.







فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



