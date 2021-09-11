الولايات المتحدة.. جمهوريون يعتبرون إلزامية التطعيم ضد كورونا "خطوة استبدادية"

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 06:20قراءة: 0 د, 38 ث
الأناضول - اعتبر فريق من النواب الجمهوريين إعلان الرئيس جو بايدن إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا كورونا المستجد(كوفيد-19)، لثلثي العاملين في الولايات المتحدة "خطوة استبدادية"، وتعهدوا بمقاضاة الإدارة الديمقراطية.

وقال النواب إن قرار بايدن بتوسيع إلزامية التطعيم ليشمل 100 مليون شخص "يشبه الديكتاتورية إلى حد كبير".

وعن التهديدات بالملاحقة القضائية التي يطلقها الجمهوريون قال بايدن: "فليحاولوا"، وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن بعض الجمهوريين "تصرفوا باستخفاف في ما يتعلق بصحة الأطفال".

ويؤكد الجمهوريون أنهم يؤيدون التطعيم لكنهم ضد فرضه، فيما بعضهم يشككون أصلا في جدوى اللقاح.

وتواصل طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء الولايات المتحدة حيث معدلات التطعيم ضد الفيروس منخفضة.

وإجمالًا وبأكثر من 41 مليون إصابة، وأزيد من 676 ألف وفاة تحتل الولايات المتحدة صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.


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