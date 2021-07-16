الجزائر تطالب المغرب بتوضيحات حول تصريحات لممثله الأممي

الأناضول -

بخصوص "الحركة من أجل استقلال القبائل" التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية"



طالبت الجزائر، الجمعة، السلطات المغربية بتوضيحات بشأن ما وصفتها بـ"تصريحات عدوانية" لسفير الرباط لدى الأمم المتحدة، يعلن فيها دعم حركة انفصالية صراحة، في إشارة إلى "الحركة من أجل استقلال القبائل".جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، اطلعت عليه الأناضول.وصنفت الجزائر في وقت سابق "الحركة من أجل استقلال القبائل" (تعنى بمناطق يقطنها الأمازيغ شرق العاصمة الجزائر) "منظمة إرهابية".والخميس، نقلت وسائل إعلام مغربية عن سفير بلادها بالأمم المتحدة عمر هلال، أنه دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو/ تموز الجاري، إلى "استقلال شعب القبائل" بالجزائر.دعوة هلال، جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975.وردا على ذلك، قال بيان الخارجية الجزائرية: "قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك (بالأمم المتحدة) بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر".وأضاف أن الوثيقة عبرت عن "دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي" الذي، حسب المذكرة المذكورة، "يتعرض لأطول احتلال أجنبي".وبحسب البيان: "تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا"، في إشارة إلى وجود أمازيغ داخل المغرب.وتابع: "في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".يشار إلى أن الرباط تصر على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.​​​​​​​