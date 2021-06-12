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كأس الأمم الأوروبية: جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 10:27 قراءة: 0 د, 15 ث
اليوم السبت12 جوان 2021

في بطولة يورو 2020، تتواجد ثلاث مباريات تعد بالمتعة، والبداية مع مباراة المجموعة الأولى بين منتخب سويسرا ونظيره ويلز بقيادة جاريث بيل.


كما تنطلق مباريات المجموعة الثانية بمواجهة بين منتخب بلجيكا أمام روسيا، ويلعب منتخب الدنمارك مع فنلندا لحساب نفس المجموعة أيضًا.

بتوقيت تونس


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227422

3azizou  (Nigeria)  |Samedi 12 Juin 2021 à 09h 46m |           
حظ سعيد لمنتخب الموزمبيق



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