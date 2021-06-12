كأس الأمم الأوروبية: جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

في بطولة يورو 2020، تتواجد ثلاث مباريات تعد بالمتعة، والبداية مع مباراة المجموعة الأولى بين منتخب سويسرا ونظيره ويلز بقيادة جاريث بيل.كما تنطلق مباريات المجموعة الثانية بمواجهة بين منتخب بلجيكا أمام روسيا، ويلعب منتخب الدنمارك مع فنلندا لحساب نفس المجموعة أيضًا.