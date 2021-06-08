السودان يرفع أسعار الوقود بأكثر من 100 بالمئة ... 93 بالمئة للبنزين و128 بالمئة للديزل

الأناضول -

أعلن السودان، الثلاثاء، زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، في إطار إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.جاء ذلك بقرار من وزير المالية جبريل إبراهيم، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.وقال البيان إن القرار "يقضي بإلغاء أسعار الوقود المعتمدة، في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".وبالقرار الجديد يرتفع سعر البنزين إلى 290 جنيها سودانيا (68 سنتا أمريكيا) من 150 جنيها (حوالي 35 سنتا) للتر الواحد، بزيادة 93.3 بالمئة.فيما يرتفع سعر السولار إلى 285 جنيها (حوالي 67 سنتا)، من 125 جنيها (حوالي 29 سنتا).ووجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات، لتعويض هذه القطاعات عن الزيادة في أسعار الوقود.وأكد البيان إن "الأسعار تخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها.وفي فبراير /شباط الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى 60 ألف برميل يوميا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته النفطية.ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية.