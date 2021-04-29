الأكسجين من الجزائر لا يستغرب

أعترف أني أحب الجزائر حبا جما و أعتبر بكل بساطة أن تونس و الجزائر شعب واحد في دولتين لا بد أن يأتي اليوم الذي تفسخ فيه الحدود بينهما بلا رجعة .يسعدني كثيرا و يفرحني جدا ما تكنه جزائر المليون شهيد قيادة و شعبا على مر التاريخ من مشاعر الحب و التضامن و العطف تجاه تونس الخضراء التي يعتبرونها بمثابة الشقيق الأصغر الوفي و الموثوق به في كل الظروف و الأحوال .الجزائر التي تعاني مثل سائر بلدان العالم من وباء الكورونا متعددة السلالات لم تنسى جارتها تونس عبر إرسال ثلاث شاحنات محملة بالأكسيجين في ظرف تتعامل فيه الدول بمنطق :" نفسي نفسي ..."لا غرابة من نبل و عطف الجزائر الحبيب و كما كتبت سابقا : " عندما تكون جارتك هي الجزائر فتلك نعمة من الله " .