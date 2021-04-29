   Warda - كوكتيل  

الأكسجين من الجزائر لا يستغرب

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 22:23 قراءة: 0 د, 39 ث
مرتجى محجوب

أعترف أني أحب الجزائر حبا جما و أعتبر بكل بساطة أن تونس و الجزائر شعب واحد في دولتين لا بد أن يأتي اليوم الذي تفسخ فيه الحدود بينهما بلا رجعة .


يسعدني كثيرا و يفرحني جدا ما تكنه جزائر المليون شهيد قيادة و شعبا على مر التاريخ من مشاعر الحب و التضامن و العطف تجاه تونس الخضراء التي يعتبرونها بمثابة الشقيق الأصغر الوفي و الموثوق به في كل الظروف و الأحوال .

الجزائر التي تعاني مثل سائر بلدان العالم من وباء الكورونا متعددة السلالات لم تنسى جارتها تونس عبر إرسال ثلاث شاحنات محملة بالأكسيجين في ظرف تتعامل فيه الدول بمنطق :" نفسي نفسي ..."

لا غرابة من نبل و عطف الجزائر الحبيب و كما كتبت سابقا : " عندما تكون جارتك هي الجزائر فتلك نعمة من الله " .


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