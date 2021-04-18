سعر وحدة بيتكوين يتراجع 9.5 بالمئة بفعل جني أرباح ... فاقدا 5931 دولارا للوحدة الواحدة

الأناضول -

تراجع سعر وحدة العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" في التعاملات الصباحية، الأحد، بأكثر من 9.5 بالمئة أو 5931 دولارا، بفعل عمليات جني أرباح من جانب متعاملين، بعد ارتفاع حاد، الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة (07:16 ت.غ)، تراجع سعر وحدة بيتكوين إلى 56.1 ألف دولار، نزولا من سعر إغلاق السبت البالغ 62.03 ألف دولار للوحدة الواحدة.ونفذ متعاملون عمليات بيع واسعة خلال الساعات الأولى، الأحد، لجني أرباح كانوا حققوها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع صعود الوحدة حينها لأكثر من 64 ألف دولار، أعلى مستوى تاريخي.وطالما حذر خبراء ومؤسسات مالية حول العالم، من التذبذب المرتفع لأسعار العملات الافتراضية، لعدم استنادها إلى أدوات تحوط كالذهب أو نقد أجنبي أو مؤسسات مالية كبرى.وبلغت القيمة السوقية للعملة الافتراضية الأشهر 1.049 تريليون دولار، موزعة على 18.685 مليون وحدة متداولة من أصل 21 مليون وحدة مطروحة للتداول العالمي.وتنامى الطلب العالمي على العملة الافتراضية الأبرز، رغم ارتفاع قيمتها السوقية، وسط تقارير تتحدث عن احتمالية كسرها حاجز 100 ألف دولار خلال وقت لاحق من العام الجاري.ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.