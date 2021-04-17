إيران.. الكشف عن هوية منفذ "العملية التخريبية" بمنشأة نطنز

الأناضول -

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن السلطات الأمنية كشفت هوية المشتبه به في تنفيذ "العملية التخريبية" بمنشأة "نطنز" النووية.وتداولت وسائل إعلام إيرانية، بينها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة "إسنا" (شبه رسمية)، صورا للمشتبه به، واسمه "رضا کریمی".وقال الإعلام الإيراني، إن وزارة الأمن حددت هوية منفذ العملية التخريبية في منشأة نطنز (وسط)، والذي فر خارج البلاد، دون تفاصيل.ولم يصدر بيان رسمي من السلطات الإيرانية حول الأمر حتى الساعة 10:45 ت غ.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية، عن "عملية تخريبية" في منشأة "نطنز" بمحافظة أصفهان، متهمة إسرائيل بالوقوف خلفها.