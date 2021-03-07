برشلونة يهزم أوساسونا ويقترب من الصدارة

تغلب برشلونة خارج قواعده على مضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وضع جوردي ألبا مدافع برشلونة فريقه بالمقدمة عند الدقيقة 30، بعد أن استقبل كرة من ليونيل ميسي، ليدخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ويطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس المرمى.وعزز الفريق الكتالوني تقدمه بهدف ثان جميل أحرزه لاعب الوسط الشاب إيايكس موريبا في الدقيقة 83، إثر كرة وصلته في منتصف الملعب جرى بها نحو المرمى وسدد كرة ذكية سكنت الشباك.وبات في رصيد برشلونة 56 نقطة وضعته في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يواجه الأحد جاره الريال في ديربي العاصمة الإسبانية.بالمقابل، تكبد أوساسونا خسارته الثانية عشرة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.