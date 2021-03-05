جلب الاهانة وتوريد الذل

يا شعب تونس البطل- دون علمكووراء الظهر- تأتينا ألف جرعة هدية في السر-فأي اهانة واي ذل بعد هذا الذل- فقد ديست كرامتك يا شعب دون مبالاة ولا خجل- وصار وزنك يساوي ألف جرعة من لقاح مهربا تحت سواد الليل- لإرشاء صغار النفوس وشراء بعض الذمم من طرف إمارة الناقة والجمل- واللوم ليس على دويلة " مرج العرب"' - بل عمن استباح عرض البلد - وأهان شهداء وأحرار الوطنوغالط شعبا لا يباع ولا يشترى مهما كان الثمن..