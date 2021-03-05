   Chahrazed - يا نسيني وأنا عمري  

جلب الاهانة وتوريد الذل

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 10:16 قراءة: 0 د, 24 ث
الطاهر العبيدي

يا شعب تونس البطل- دون علمك
ووراء الظهر- تأتينا ألف جرعة هدية في السر-

فأي اهانة واي ذل بعد هذا الذل- فقد ديست كرامتك يا شعب دون مبالاة ولا خجل- وصار وزنك يساوي ألف جرعة من لقاح مهربا تحت سواد الليل- لإرشاء صغار النفوس وشراء بعض الذمم من طرف إمارة الناقة والجمل- واللوم ليس على دويلة " مرج العرب"' - بل عمن استباح عرض البلد - وأهان شهداء وأحرار الوطن
وغالط شعبا لا يباع ولا يشترى مهما كان الثمن..

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