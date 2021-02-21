3 قتلى في إطلاق نار على متجر أسلحة بلويزيانا الأمريكية

الأناضول -

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق نار على متجر أسلحة بولاية لويزيانا.وقال جوزيف لوبينتغو، قائد شرطة مقاطعة "جيفرسون"، في بيان إن الحادثة وقعت عند متجر للأسلحة في ضاحية ميتايري بولاية لوزيانا.وأضاف أن ثلاثة أشخاص على الأقل عثر عليهم مقتولين في مكان الحادثة فيما تم نقل شخصين آخرين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، لافتا أنهما في حالة مستقرة.وأوضح مسؤول الشرطة أن شخصا أطلق النار على ضحيتين داخل المتجر قبل أن يطلق عليه عدة أشخاص الرصاص من الخارج ويردوه قتيلا،.