محسن مرزوق: في بالي المكي ساسي تحت حيط..

الصورة هذي متاع المكي تقريب الشعب التونسي الكل استحسنها، وزيد هذاك هو الواقع، راجل يخدم على روحو خلط متأخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قالو وقال لغيرو اجلس وين انتهى بك المجلس ما تتخطاش رقاب الناس.ياخي المكي ڨعد مع المواطنين، وكل من يصلي ويعرف المساجد، يعرف الي الامر عادي، المصيبة في أني هويتنا ارهقوها ادعياء ما يعرفوهاش، ما يعرفوش فروضها ولا سننها ولا أعرافها.. ولا حتى عاداتها وتقاليدها.هاو مرزوق شنو علّق على الصورة متاع المكي اليوم الاثنين 15 فيفري 2021."المرة ليفاتت خرجو تصويرة المكي قاعد تحت حيط هكاكا، أنا ملّول ما عرفتوش أنو وزير الصحة في بالي واحد قاعد يساسي وإلاّ كذا تحت الحيط..!"