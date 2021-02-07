ليبيا.. واشنطن تشجع الدبيبة على تشكيل حكومة تكنوقراط

الأناضول -





خلال اتصال هاتفي أجراه السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة

شجع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة، على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة (بلا انتماءات سياسية).جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نورلاند مع الدبيبة، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في طرابلس.وقال البيان، إن "السفير شجع الدبيبة كذلك للعمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين المتعلقة بقضايا رئيسية مثل الكهرباء (..) والتحضير للانتخابات".وأعرب عن استعداد واشنطن لمساعدة طرابلس "في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي".والجمعة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قائمة الدبيبة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتضم القائمة الفائزة أيضا محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وأمام الدبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​