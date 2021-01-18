   Majda Erroumi - عيناك  

بنزرت: متضررون من اعمال النهب والسرقة يتتبعون عدليا المسؤولين عن اعمال الشغب واصابة 4 امنيين

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 12:50 قراءة: 1 د, 1 ث
افادت مصادر محلية مسؤولة (وات) بان عددا من المتضررين الذين تم خلع ونهب وسرقة محلاتهم ليلة امس الاحد، سيقدمون مؤيدات مصورة تدين مرتكبي اعمال الشغب للمصالح الأمنية ورفع قضية عدلية في شأنهم.

وأوضحت ذات المصادر ان وتيرة اعمال النهب والتخريب ارتفعت ليلة امس حيث تم خلع ونهب مقر بنك بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل، وخلع ونهب وسرقة وحرق مغازة لبيع المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها بمنطقة برج طالب ببنزرت الشمالية، ومحل لتسليم مواد استهلاكية متنوعة تم اقتناؤها من قبل مواطنين عبر الانترنت بمنطقة حي النخلة ببنزرت المدينة .


من جهة أخرى، اكد مصدر امني مسؤول ان المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت القت القبض على 04 اشخاص ممن عمدوا الى خلع مقر الفرع البنكي بمدينة منزل عبد الرحمان، كما تم الاعتداء على 04 مقرات امنية بكل من عين ريم ومنزل جميل وجرزونة وبنزرت وعلى سيارتين (02) امنية، وتقدم 04 امنيين بمنطقة راس الجبل بشهائد طبية تثبت تعرضهم للعنف وكانت ولاية بنزرت شهدت خلال الأيام الأربعة للحجر الصحي الشامل محاولات غلق بعض الطرقات بعدد من المناطق من قبل مجموعات متفرقة من الشباب الذين قاموا باشعال العجلات المطاطية ومختلف المواد الصلبة والاعتداء على الملك العام والخاص، وقد ارتفعت وتيرتها ليلتي امس الاحد واول امس السبت، قبل ان تتدخل المصالح الأمنية وتتمكن من فتح الطرقات وتفرقتهم.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218909

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 13h 10m |           
المخربين هم صواريخ قيس سعيد اعمارهم 12 و 13 سنة !!!
كيف تريدونهم هذا الشباب ان يفهم السياسة واعلى الهرم يحثهم على تخريب منجزات الدولة، بأي عقل تريدونهم ان يفهموا ذلك ؟؟؟؟؟؟



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