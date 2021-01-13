بومبيو: سأتنحى عن منصب وزير الخارجية بعد أسبوع

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، أنه سيتنحى عن منصبه بعد أسبوع، ولفت أن حسابه الحكومي على تويتر ستتم أرشفته.
وقال بومبيو في تغريدة: "بعد أسبوع من اليوم، سأتنحى عن منصب وزير الخارجية، وهذا الحساب ستتم أرشفته".
وتابع: "تأكدوا من متابعتي على حساب @mikepompeo".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس دونالد ترامب بعد أسبوع من الآن، وتحديدا بتاريخ 20 من يناير / كانون الثاني الجاري، ليتولى جو بايدن الرئاسة.
وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وقال بومبيو في تغريدة: "بعد أسبوع من اليوم، سأتنحى عن منصب وزير الخارجية، وهذا الحساب ستتم أرشفته".
وتابع: "تأكدوا من متابعتي على حساب @mikepompeo".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس دونالد ترامب بعد أسبوع من الآن، وتحديدا بتاريخ 20 من يناير / كانون الثاني الجاري، ليتولى جو بايدن الرئاسة.
وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.
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