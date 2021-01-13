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بومبيو: سأتنحى عن منصب وزير الخارجية بعد أسبوع

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 16:30 قراءة: 0 د, 28 ث
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، أنه سيتنحى عن منصبه بعد أسبوع، ولفت أن حسابه الحكومي على تويتر ستتم أرشفته.

وقال بومبيو في تغريدة: "بعد أسبوع من اليوم، سأتنحى عن منصب وزير الخارجية، وهذا الحساب ستتم أرشفته".


وتابع: "تأكدوا من متابعتي على حساب @mikepompeo".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس دونالد ترامب بعد أسبوع من الآن، وتحديدا بتاريخ 20 من يناير / كانون الثاني الجاري، ليتولى جو بايدن الرئاسة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.

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