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الجزائر.. تبون يتعهد بـ''جمهورية جديدة'' ويدعو الشباب للحوار

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
وكالات - تعهد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، كما دعا إلى حوار مع الحراك الشعبي.

وقال عبد المجيد تبون في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في الانتخابات بنسبة 58 في المئة:" أتعهد بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة، وسنعمل بعيدا عن الإقصاء ونسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر".


ودعا تبون المتظاهرين في الحراك الشعبي إلى بدء حوار جاد من أجل الجزائر، معبرا عن احترامه وتأثره بمطالب الحراك.

وأشاد تبون بالجيش الجزائري وقيادته في تأمين البلاد والحراك الشعبي والتعامل بحكمة مع المستجدات التي طرأت على الساحة الجزائرية.

كما أشاد بقوات الأمن التي حافظت على الدم الجزائري ولم تستخدم العنف ضد المتظاهرين.

  
  
     
  

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