ترامب يهنئ جونسون بفوز حزبه في الانتخابات البريطانية

Vendredi 13 Decembre 2019



الأناضول

- هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوز حزبه "المحافظين" في الانتخابات البرلمانية المبكرة وفق ما أظهرت النتائج الأولية.وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: تهانينا لبوريس جونسون على فوزه الكبير! يمكن الآن لبريطانيا والولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست.وأضاف أن "هذا الاتفاق (المحتمل) يمكن أن يكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن عقده مع الاتحاد الأوروبي.وأظهرت نتائج الانتخابات البريطانية شبه النهائية، الجمعة، فوز حزب المحافظين الحاكم بالأغلبية المريحة التي تمكنه من قيادة الحكومة بمفرده وتمرير بريكست بعد أكثر من عام من الجمود بسبب إعاقة البرلمان.وتعليقًا على الفوز، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن نتائج الانتخابات ستمنحه تفويضا "لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" الشهر المقبل.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حزب المحافظين فاز بـ363 مقعدًا من إجمالي مقاعد مجلس العموم الـ650، وذلك بعد فرز 648 دائرة انتخابية (مقعدًا).ويحتاج أي حزب لغالبية 326 صوتًا لقيادة الحكومة البريطانية بمفرده، وهذا ما كان جونسون يسعى للحصول عليه لطي صفحة أزمة بريكست التي تثير شرخا كبيرا في المملكة المتحدة.بالمقابل، مني حزب العمال المعارض بهزيمة كبيرة في الانتخابات، حيث خسر 59 مقعدًا من المقاعد التي فاز بها في انتخابات 2017.وقالت "بي بي سي" إن حزب العمال حصل على نحو 203 مقاعد، ما يمثل الخسارة الأكبر للحزب ذي التوجهات اليسارية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.وحصل الحزب القومي الاسكتلندي على نحو 48 مقعدا فيما لم يحصل حزب "بريكست" بقيادة السياسي نايجل فراج على أي مقاعد.