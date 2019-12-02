قطر تكتسح الإمارات برباعية وتتأهل لنصف نهائي ''خليجي 24''

Lundi 02 Decembre 2019
الأناضول - اقتنص المنتخب القطري، الإثنين، البطاقة الثانية من المجموعة الأولى المؤهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).
واكتسح المنتخب القطري نظيره الإماراتي بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة.
تقدم النتخب القطري في الشوط الأول بهدفين عن طريق أكرم حسن عفيف (الثاني من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار) في الدقيقتين 20 و28.
وقلص النتخب الإماراتي الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف عبر علي أحمد مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 33.
مع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب القطري في إضافة الهدف الثالث عن طريق حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 53.
وبعد محاولات، نجح المنتخب الإماراتي في تقليص الفارق بهدف ثان عبر مبخوت في الدقيقة 77.
ضغط المنتخب الإماراتي بقوة ولكن فشل في تسجيل الأهداف، ومع الاقتراب من نهاية اللقاء نجح المنتخب القطري في إضافة الهدف الرابع عن طريق بوعلام خورخي في الدقيقة 90+5.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل المنتخب العراقي سلبيًا مع نظيره اليمني.
وقدم المنتخبان مباراة متوسطة، وإن كانت الخطورة والمحاولات على مرمى العراق أكبر ولكن تألق الدفاع وحافظ على نظافة الشباك.
وشهد اللقاء طرد مبكر لمصطفى محمد جبر لاعب لمنتخب العراقي في الدقيقة السابعة.
بذلك، تصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن قطر وتأهلا لنصف النهائي، والإمارات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، واليمن الرابع والأخير بنقطة واحدة.
واكتسح المنتخب القطري نظيره الإماراتي بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة.
تقدم النتخب القطري في الشوط الأول بهدفين عن طريق أكرم حسن عفيف (الثاني من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار) في الدقيقتين 20 و28.
وقلص النتخب الإماراتي الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف عبر علي أحمد مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 33.
مع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب القطري في إضافة الهدف الثالث عن طريق حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 53.
وبعد محاولات، نجح المنتخب الإماراتي في تقليص الفارق بهدف ثان عبر مبخوت في الدقيقة 77.
ضغط المنتخب الإماراتي بقوة ولكن فشل في تسجيل الأهداف، ومع الاقتراب من نهاية اللقاء نجح المنتخب القطري في إضافة الهدف الرابع عن طريق بوعلام خورخي في الدقيقة 90+5.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل المنتخب العراقي سلبيًا مع نظيره اليمني.
وقدم المنتخبان مباراة متوسطة، وإن كانت الخطورة والمحاولات على مرمى العراق أكبر ولكن تألق الدفاع وحافظ على نظافة الشباك.
وشهد اللقاء طرد مبكر لمصطفى محمد جبر لاعب لمنتخب العراقي في الدقيقة السابعة.
بذلك، تصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن قطر وتأهلا لنصف النهائي، والإمارات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، واليمن الرابع والأخير بنقطة واحدة.
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