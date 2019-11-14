بوليفيا: واشنطن تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية ومقتل شخص في مواجهات بين الشرطة وأنصار موراليس

Jeudi 14 Novembre 2019
فرانس 24 - اعترفت الولايات المتحدة الأربعاء بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة إيفو موراليس التي جاءت إثر أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي".
وقتل شاب في العشرين من عمره خلال مواجهات الأربعاء بين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والشرطة، وفق ما أفاد أحد الأطباء.
وأضاف الطبيب جوني غوزمان أن الشاب أصيب بطلقات نارية في رأسه خلال مواجهات مع الشرطة في بلدة ياباكاني، قرب مدينة سانتا كروز في شرق البلاد.
وأشار غوزمان الى أن أنصار موراليس كانوا يقومون بمظاهرة في هذه الأثناء، وسكان المنطقة أيضا كانوا يخشون حدوث عمليات نهب.
واستقال موراليس الأحد على وقع احتجاجات عنيفة ضد فوزه بولاية رئاسية رابعة في 20 أكتوبر/تشرين الأول في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت عمليات تزوير.
وبعدما أعلن أن حياته في خطر غادر موراليس بوليفيا إلى مكسيكو على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو المكسيكي.
وأعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد بعد جلسة للبرلمان لم يكتمل نصابها، وقالت إنها تنوي الدعوة لانتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.
فرانس24/أ ف ب
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي".
وقتل شاب في العشرين من عمره خلال مواجهات الأربعاء بين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والشرطة، وفق ما أفاد أحد الأطباء.
وأضاف الطبيب جوني غوزمان أن الشاب أصيب بطلقات نارية في رأسه خلال مواجهات مع الشرطة في بلدة ياباكاني، قرب مدينة سانتا كروز في شرق البلاد.
وأشار غوزمان الى أن أنصار موراليس كانوا يقومون بمظاهرة في هذه الأثناء، وسكان المنطقة أيضا كانوا يخشون حدوث عمليات نهب.
واستقال موراليس الأحد على وقع احتجاجات عنيفة ضد فوزه بولاية رئاسية رابعة في 20 أكتوبر/تشرين الأول في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت عمليات تزوير.
وبعدما أعلن أن حياته في خطر غادر موراليس بوليفيا إلى مكسيكو على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو المكسيكي.
وأعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد بعد جلسة للبرلمان لم يكتمل نصابها، وقالت إنها تنوي الدعوة لانتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.
فرانس24/أ ف ب
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Par:mongi (Tunisia )
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