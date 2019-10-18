الناصر يبحث مع مورو استعدادات المجلس للجلسة المخصصة لآداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية

Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة.واستعرض اللقاء آخر استعدادات مجلس نواب الشعب لعقد الجلسة الممتازة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.