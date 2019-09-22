فرنسا: توقيف رجل في مدينة كولمار بشرق البلاد حاول اقتحام مسجد بسيارته

Dimanche 22 Septembre 2019
حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في مدينة كولمار، شرق فرنسا، عمدا بسيارته السبت في عملية لم يُصب فيها أحد سواه، كما أعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس.
وأعلنت السلطات أن رجلا، يبدو أنه يعاني "مشاكل نفسية"، حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20,00" (18,00 ت غ)، مشيرة إلى أنه "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".
وقالت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار أن الرجل جرح بسلاح أبيض كان يحمله ونقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة. وتابعت: "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".
وأضافت المدعية العامة أن شهودا عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها، معلنة أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت". وأوضحت: "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.
وأوردت صحيفة "لالزاس" أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة "التي لم تحتو على متفجرات".
فرانس24/ أ ف ب
وأعلنت السلطات أن رجلا، يبدو أنه يعاني "مشاكل نفسية"، حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20,00" (18,00 ت غ)، مشيرة إلى أنه "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".
وقالت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار أن الرجل جرح بسلاح أبيض كان يحمله ونقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة. وتابعت: "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".
وأضافت المدعية العامة أن شهودا عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها، معلنة أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت". وأوضحت: "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.
وأوردت صحيفة "لالزاس" أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة "التي لم تحتو على متفجرات".
فرانس24/ أ ف ب
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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