السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة

Samedi 21 Septembre 2019
باب نات - تداولت مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لأب يضرب ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو عام واحد.
وأظهر فيديو ضرب الطفلة الرضيعة اعتداء متكرر من الأب على ابنته بالضرب على وجهها وبطنها، وهي في حالة هيستيرية من البكاء، وذلك بعد اخفاقها في الوقوف على قدميها الصغيرتين، وعدم استيعابها.
ويظهر مقطع الفيديو رفع الطفلة من يدها في الهواء وتركها لتقع على الأرض أكثر من مرة دون أن تتوقف الطفلة عن البكاء، إضافة إلى أن وجه سبابا والفاظ نابية للطفلة الصغيرة، ويطلب منها الوقوف على قدميها بعد كل اعتداء.
محمد العطا صديق صاحب الفيديو أكد لقناة MBC مصر مساء السبت , أن الزوجة صورت الفيديو منذ سنة دون علم زوجها وهي في خلاف معه منذ شهر والمرجح أنها قامت بتسريب الفيديو, كما أفاد أن الشخص المعتدي تم ضبطه من قبل الشرطة مساء السبت للتحقيق في الواقعة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستعمل على تطبيق القانون على معذب الرضيعة، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل غضب المسخدمين.
كما أوضحت هيئة "حقوق الإنسان" السعودية أنها تتابع "مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء".
فيديو: المعتدي يعتذر للمشاهدين قبل القبض عليه
وأظهر فيديو ضرب الطفلة الرضيعة اعتداء متكرر من الأب على ابنته بالضرب على وجهها وبطنها، وهي في حالة هيستيرية من البكاء، وذلك بعد اخفاقها في الوقوف على قدميها الصغيرتين، وعدم استيعابها.
ويظهر مقطع الفيديو رفع الطفلة من يدها في الهواء وتركها لتقع على الأرض أكثر من مرة دون أن تتوقف الطفلة عن البكاء، إضافة إلى أن وجه سبابا والفاظ نابية للطفلة الصغيرة، ويطلب منها الوقوف على قدميها بعد كل اعتداء.
محمد العطا صديق صاحب الفيديو أكد لقناة MBC مصر مساء السبت , أن الزوجة صورت الفيديو منذ سنة دون علم زوجها وهي في خلاف معه منذ شهر والمرجح أنها قامت بتسريب الفيديو, كما أفاد أن الشخص المعتدي تم ضبطه من قبل الشرطة مساء السبت للتحقيق في الواقعة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستعمل على تطبيق القانون على معذب الرضيعة، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل غضب المسخدمين.
كما أوضحت هيئة "حقوق الإنسان" السعودية أنها تتابع "مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء".
فيديو: المعتدي يعتذر للمشاهدين قبل القبض عليه
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Par:tresor (Tunisia )
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