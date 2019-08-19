عليكم الاعتذار فورا من الصوناد و من وزارة الفلاحة ...

Lundi 19 Août 2019



عقدت وزارة الفلاحة و الموارد المائية نهار اليوم ندوة صحفية لتعلمكم أيها المواطنون و ايتها المواطنات ، ما ملخصه و باختصار شديد ان الصوناد قد قامت بواجبها على احسن ما يرام و كذلك الوزارة المشرفة و ان الانقطاع يعود لارتفاع درجات الحرارة و للطلب المتزامن و القياسي يوم العيد و كذلك للطلب المتزايد للوحدات السياحية ...بعبارة أخرى و على خلاف الستين سنة منذ استقلال تونس ، فاننا سجلنا نسبا قياسية للحرارة و لاستعمال الماء يوم العيد و لعدد السياح و مرتادي الوحدات السياحية !و عليه فاني ادعو نفسي و ادعو عموم الشعب الكريم للاعتذار فورا للصوناد و لوزارة الفلاحة على الاحتجاج على انقطاع الماء ، و كل عام و كل عيد و الصوناد بالف خير و ربي يدوم النعمة .ناشط سياسي مستقل