محمد علي كمون ضيف شرف حفل اكتشاف مواهب عازفي البيانو 2019 مساء 29 ماي بفضاء أكروبوليوم بقرطاج

Vendredi 24 Mai 2019



وات

ضيف الشرف: نموذج يحتذى

دورة استثنائية

- مشروع انطلق بحلم قبل أن يتحول إلى تحدّ يتمثل في تنظيم موعد سنوي خلال شهر رمضان يجمع المهتمين والراغبين في اكتشاف فنانين شبان واعدين مكنتهم مواهبهم المميزة من الفوز بجوائز عديدة على الصعيدين الوطني والدولي.اليوم يبلغ حفل اكتشاف مواهب عازفي البيانو عامه الثالث وقد كبر الأطفال ونضج المشروع.حفل 2019 الذي يحمل عنوان "مواهب عازفي البيانو" سيقام كالعادة في محراب الموسيقى والفنون "أكروبوليوم قرطاج" في سهرة الأربعاء 29 ماي انطلاقا من التاسعة والنصف مساء. وسيستهل العرض بإمضاء ضيف الشرف العازف والملحن والموزع الموسيقي محمد علي كمون.العازفون البارعون الذين سيؤثثون دورة العام الحالي هم سليم الخماسي (17 سنة وفائز بالجائزة الثانية للمسابقة الدولية مالك جندلي 2017 بنيويورك) وأنس بن رمضان (10 سنوات - فائزة بالمرتبة الثالثة في المسابقة الدولية بكولونيا بألمانيا 2017) وخليل غزالة (14 سنة - متوج بالتانيت الذهبي في مسابقة الطفل المبدع خلال أيام قرطاج الموسيقية 2017) وياسين اللجمي (12 سنة - الأول في صنف "عازفي البيانو الشبان 2" في مسابقة للا مريم 2018 بالمغرب) .ويسلط برنامج السهرة الضوء على تنوع الأنماط الموسيقية من عزف للموسيقى الكلاسيكية الى الغناء والاوبرا الى الجاز والموسيقى الشرقية فضلا عن وصلات موسيقية أخرى مرتجلة، بهدف إضفاء أجواء متميزة تحمل موسيقى "جديدة وفريدة" : موسيقى ذات فنيات عالية وتكشف عن بحث وتمحيص بحسب منتصر بن مسعود مؤسس هذا المشروع.ضمن برنامج العزف المنفرد الذي تم إعداده، سيتابع الجمهور معزوفات لأعمال عالمية خالدة لكل من بيتهوفن وموزارت وديبوسي وكورساكوف وبروكييف ومالك جندلي وبوتشيني وغيرهم.كما سيمتع العازفون الأطفال الحاضرين بروائع الأعمال الموسيقية العربية عبر تقديم مختارات من أغاني فيروز وسيد درويش وموسيقى رياض السنباطي.وستكون المعزوفات مرفوقة بغناء أوبرالي للسوبرانو شيراز بن صادق و"الميزو- سوبرانو" إشراف سلام.حفل اكتشاف مواهب عازفي البيانو سيكون أيضا فرصة لاكتشاف صوتين واعدين هما فرح بن غربية (13 سنة) ودنيا فخفاخ (12 سنة).وبعد عرض "أنس والأصدقاء" سنة 2017 و"اسكندر والأصدقاء" سنة 2018 ، يجمع حفل 2019 على ركح أكروبوليوم قرطاج عازفين أطفال ويافعين تتلمذوا على يد ثلة من أساتذة الموسيقى من مختلف الجهات قبل أن يتبناهم منتصر بن مسعود ليؤثثوا هذه التظاهرة المتفردة.تفرّد يتجسد أيضا عبر انضمام الموسيقار محمد علي كمون للمجموعة وقبوله لأن يكون ضيف شرف الدورة إيمانا منه بأهمية المشروع وقيمة العازفين الموهوبين."العازفون الأطفال بحاجة إلى مثال يقتادون به لتحفيزهم على التعلم وحب آلتهم الموسيقية، ومحمد علي كمون هو مثال عازفي البيانو في هذه الدورة" هكذا تحدث منتصر بن مسعود مع "وات" في تقديمه للعرض.افتتاح محمد علي كمون صاحب "24 عطر" لهذه السهرة سيكون فرصة لنثر عبير أزهاره على مواهب عازفي البيانو 2019 في هذا الحفل الذي سيكون مناسبة له لاكتشاف عازفين موهوبين وفرصة لهم للاستلهام من تجربته وتحفيزهم للإيمان بمواهبهم وقدرتهم على تحقيق أحلامهم.محمد علي كمون الذي لطالما أشرف على تأطير الشبان بيّن في لقاء مع "وات" أنه سيستهل السهرة بعزف منفرد على آلة البيانو مشيرا الى إمكانية أن ينضم إليه عازف الكمان المتميز زياد الزواري ليرافقه في العزف من خلال تقديم المعزوفة الموسيقية "زي- تون" وهو آخر وأحدث المشاريع الفنية التي يشتغلان عليها معا.وأعرب كمون المولع بالبحث عن الدرر التي يزخر بها الموروث الموسيقي، عن تحمسه لاكتشاف درر أخرى عبر متابعة عزف هؤلاء الأطفال الموهوبين والاطلاع على طريقة عزفهم عن كثب.وأبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم لهم ومرافقتهم في دورات تدريبية أو ورشات أو إقامات فنية سواء سنوية أو مرة كل سنتين أو حتى مرة كل ثلاثة أشهر، تبعا لما سيتم الاتفاق عليه، وذلك لتطوير قدراتهم على عزف وصلات موسيقية مرتجلة على البيانو.كمون المعروف بقدراته المتميزة على ابتكار الكتابة الموسيقية، أوضح ل"وات" أن مثل هذه اللقاءات تمكن الشبان لا فقط من تطوير معارفهم عبر ما يعرف بنظرية "فن التعلم" ومن أن يكون لهم "مراجع" أو نماذج يحتذى بهم، بل كذلك تساهم في دفعهم إلى التفكير في الذهاب الى أبعد ما يكون من خلال تطوير "شخصية العازف" أي هوية كل منهم وطابعه الفني الشخصي المغاير حتما لعزف الموسيقى الكلاسيكية التي كانت منطلقا لهم.وأعرب عن يقينه بأن الكثير منهم "يتمتعون بقدرة على تطوير أفكارهم بشكل آني وتلقائي" ومن هنا وجب تشجيهم على السباحة في هذا العالم والغوص في دواخلهم لاكتشاف ذواتهم من جديد وأصوات داخلهم تسمح لهم مستقبلا بالقدرة على وضع كتابة موسيقية خاصة بهم.وأشار الى أهمية الاقامات الفنية بالنسبة لهؤلاء الأطفال باعتبارها تمثل لهم فرصة لتعلم القدرة على الارتجال الموسيقي، وشدد على أهمية اكتساب القدرة على إنتاج معزوفات "بالسماع" دون أن ينفي قيمة التعلم الأكاديمي.دورة 2019 من حفل اكتشاف مواهب عازفي البيانو تسعى إلى إشراك هؤلاء الشبان الموهوبين في مشاريع موسيقية وتكوين ائتلاف يجمع موسيقيين متعددي المواهب ومنفتحين وعلى استعداد لتقاسم موسيقاهم مع جمهور واسع .ويطمح القائمون على هذا المشروع إلى جلب انتباه مستشهرين وراعيين لهذه المواهب الشابة للمساهمة في إشعاعهم وتوفير منصة مهنية لهم عبر توفير الفرصة لهم للصعود على ركح أحد المهرجانات الفنية الموسيقية.فمنذ 2017 تاريخ أول دورة لحفل عازفي البيانو الشبان، وفرت هذه التظاهرة الفرصة للعديد من الأطفال العازفين على آلة البيانو، لاكتشاف قدراتهم الفنية في مجال العزف وجلبوا انتباه الفاعلين في المجال الثقافي والموسيقي تحديدا.وقد بلغ هذا المشروع، الذي يجمع بين العزف على البيانو والغناء الأوبرالي، مرحلة من النضج مكنته من الانتشار على المستويين الوطني والعالمي وجلب انتباه المختصين في المجال الموسيقي مما أسفر عن تقديم مجموعة من العروض في عديد الجهات في تونس وفق ما أفاد به منتصر بن مسعود.وسيكون حفل الأربعاء 29 ماي 2019 مناسبة لتسليط الضوء على ثلة من هؤلاء العازفين المبدعين الذين تألقوا في المحافل الدولية وحصدوا جوائز في مسابقات مختلفة في تونس وخارجها، وستكون السهرة مناسبة أيضا لاكتشاف عوالم التلحين والبحث والتجديد في الكتابة الموسيقية من خلال متابعة مقتطفات من عرض "24 عطر" للموسيقار الفنان محمد علي كمون الذي لم يخف في حديثه مع "وات" تطور الحلم للانتقال من رحلة في أعماق تونس إلى رحلة أخرى جديدة يطمح من خلالها إلى زيارة مدن حوض المتوسط وتحقيق مشروع "عطور المتوسط".