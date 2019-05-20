من هو ''عثمان طه'' خطاط مصحف المدينة..

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - استضاف الإعلامي أحمد الشقيري في برنامجه “إحسان في الحرم” الذي يعرض على قناة أم بي سي عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة والذي يقوم بكتابة القرآن الكريم بالخط اليدوي ويستمر في العمل لساعات طويلة يومياً وتقدمه بالعمر /85 سنة/ لم يعيقه عن عمله الذي اتضح من حديثه مدى حبه وتعلقه بكتابة القرآن الكريم.
ولد عثمان طه في سوريا وتحديداً في ريف حلب عام 1352 هـ الموافق 1934 م، وهو نجل عبده حسين طه خطيب وإمام المسجد وكان شيخ الكتاب في البلد، تعلم الأستاذ عثمان من والده مبادئ الخط حيث كان يجيد كتابة خط الرقعة، أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة حلب فتخرج من “الكلية الشرعية الخسروية”، وكان من تلاميذ كبار مشايخ الخط في حلب من بينهم محمد الخطيب، عبد الجواد الخطاط، محمد علي المولوي، حسين حسني التركي، وكان أخرهم خطاط مدينة حلب إبراهيم الرفاعي.
ولد عثمان طه في سوريا وتحديداً في ريف حلب عام 1352 هـ الموافق 1934 م، وهو نجل عبده حسين طه خطيب وإمام المسجد وكان شيخ الكتاب في البلد، تعلم الأستاذ عثمان من والده مبادئ الخط حيث كان يجيد كتابة خط الرقعة، أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة حلب فتخرج من “الكلية الشرعية الخسروية”، وكان من تلاميذ كبار مشايخ الخط في حلب من بينهم محمد الخطيب، عبد الجواد الخطاط، محمد علي المولوي، حسين حسني التركي، وكان أخرهم خطاط مدينة حلب إبراهيم الرفاعي.
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Par:BABANETTOO (France )
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