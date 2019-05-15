الرياض تعتبر أن الهجمات على سفن ومنشآت نفطية تستهدف الاقتصاد العالمي

Mercredi 15 Mai 2019



فرانس 24

- اعتبرت الرياض أن الهجمات الأخيرة ضد سفن قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في السعودية لا تستهدف المملكة فحسب بل وتهدد "أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".وقد تعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات مسيرة الثلاثاء، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه، في تصعيد للتوترات في المنطقة يأتي بعد يومين على تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة الإمارات.واحتدت درجة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة، وصعدت واشنطن الضغوط على طهران في الأيام الماضية واتهمت إيران بالتخطيط لتنفيذ هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت التواجد العسكري الأمريكي في الخليج.وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق وحليفته.وفي الرياض، شدد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسة مساء الثلاثاء في جدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على "أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران" حسب ما أفاد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في بيان نشر الأربعاء.وأوضح المجلس أن "الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت لها محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخرا في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".وتابع الوزير أن "هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضا ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".وشدد على "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي".وفي حين لم تتضح بعد ملابسات واقعة السفن الأربع، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات دون طيار، في هجوم وقع في خضم حرب نفسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج من جهة، وإيران من جهة ثانية.ويتيح خط الأنابيب للمملكة نقل النفط من المنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ على البحر الأحمر بعيدا عن الخليج ومنطقة مضيق هرمز حيث تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.وتقع المحطتان في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض على بعد 220 كلم و380 كلم غرب العاصمة السعودية، وقد وقع الهجوم بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية.فرانس24/ أ ف ب